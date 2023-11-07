Макгрегор раскритиковал лидерство Махачева в рейтинге P4P

Конор Макгрегор раскритиковал лидерство Ислама Махачева в рейтинге P4P

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор раскритиковал лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P). Спортсмен высказался на своей странице в социальной сети X, однако позже удалил публикацию.

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — заявил Макгрегор.

Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов ранее 7 ноября. Он сместил с первого места обладателя пояса в тяжелом весе американца Джона Джонса.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только один раз.