Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:1
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:4
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шахтёр
1:0
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Группа H. 4-й тур
Милан
2:1
2-й тайм
live
ПСЖ
Лига чемпионов|Группа F. 4-й тур
Црвена Звезда
0:1
2-й тайм
live
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|Группа G. 4-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
03:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
23:21, 7 ноября 2023Спорт

Макгрегор раскритиковал лидерство Махачева в рейтинге P4P

Конор Макгрегор раскритиковал лидерство Ислама Махачева в рейтинге P4P
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор раскритиковал лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P). Спортсмен высказался на своей странице в социальной сети X, однако позже удалил публикацию.

«Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий №1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт», — заявил Макгрегор.

Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов ранее 7 ноября. Он сместил с первого места обладателя пояса в тяжелом весе американца Джона Джонса.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только один раз.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было красивее врать». Олимпийская чемпионка Роднина высказалась о допинг-скандале Валиевой и назвала виновных

      Товарооборот между Россией и Китаем вырос

      Договоренность о переселении жителей Газы в Турцию опровергли

      США прокомментировали решение Зеленского отказаться от выборов

      Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов ВСУ по Донецку

      США выступили против «реоккупации» сектора Газа

      Фигура Бони в трусах восхитила пользователей сети

      ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

      В Киеве попытались оправдать решение Зеленского отказаться от выборов

      В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости