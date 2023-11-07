Нурмагомедов одной фразой оценил лидерство Махачева в рейтинге лучших бойцов UFC

Нурмагомедов о лидерстве Махачева в рейтинге лучших бойцов UFC: это легендарно

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выход россиянина Ислама Махачева на первое место в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Нурмагомедов оценил лидерство Махачева одной фразой. «Это уже легендарно, братка», — написал он.

Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов ранее 7 ноября. Он сместил с первого места обладателя пояса в тяжелом весе американца Джона Джонса.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только один раз.