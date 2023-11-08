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12:34, 8 ноября 2023Мир

США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

Дрон-разведчик США сменил траекторию полета вблизи Крыма после решения Путина

Фото: John Moore / Getty Images

Полет стратегического разведывательного беспилотного летательный аппарат (БПЛА) Военно-воздушных сил США над Черным морем был скорректирован после решения президента России Владимира Путина о начале постоянного патрулирования данного региона. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, в среду, 8 ноября, дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 сменил обычную траекторию полета — он был зафиксирован в территориальных водах Болгарии и Турции. При этом ранее беспилотник курсировал над нейтральными водами и неоднократно подлетал к границам России, максимально приближаясь к Крыму.

Известно, что БПЛА вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 10:00 по московскому времени был замечен у черноморского побережья. Уже в течение двух часов он ведет сбор данных в указанном районе, не перемещаясь в сторону российских территорий.

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18 октября Путин дал поручение Воздушно-космическим силам России начать патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». Он уточнил, что это не угроза миру, а мера безопасности, а также напомнил, что комплексы «Кинжал» имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов.

При этом спустя сутки американский дрон подлетел к Крыму и в результате стал участником инцидента над Черным морем. После сигнала о потере связи БПЛА-разведчик начал отдаляться от полуострова, а затем взял курс в сторону одной из баз НАТО. Причины произошедшего неизвестны.

Global Hawk неоднократно фиксировали у берегов Крыма, борт регулярно ведет разведку в данном районе. В частности, он был замечен там в конце лета, на фоне обстрела кемпинга в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группой, а также в середине августа, после атаки Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота России.

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      Варвара Кошечкина
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