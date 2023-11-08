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14:59, 8 ноября 2023Спорт

Третьяк рассказал о работе над ограничением выезда молодых хоккеистов за границу

Третьяк рассказал, что ФХР работает над ограничением выезда молодежи за границу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о работе над ограничением выезда молодых игроков за границу. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ведем такую работу совместно с Минспортом. Законодательная работа идет постепенно», — заявил Третьяк.

21 октября министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж. «Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — отметил он.

19 октября президент России Владимир Путин призвал разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — подчеркнул глава государства.

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      Дарья Коршунова
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