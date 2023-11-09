МИД России заявил о «биполярочке» у США

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал биполярочкой двойственную политику США

В политике США существует двойственность. На это указал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

«В их подходах может одновременно сосуществовать и фундаментальное отрицание неких реальностей, и одновременно попытки эту самую реальность как-то изменить», — рассказал дипломат. Он отметил, что расценивает такое поведение как «биполярочки» (биполярное расстройство — прим. «Ленты.ру»).

Рябков заявил, что современная политика Вашингтона не позволяет вести дела с США в прежнем режиме.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал, что США и Европу возмутило, что новый вектор движения человечества к многополярному миру был обозначен Москвой без оглядки на Белый дом. «Россия вновь дала понять, что она никогда не встанет на колени, не превратится в чью-либо колонию, не исчезнет с карты мира», — заключил он.