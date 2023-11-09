На Украине решили строить подземные школы с защитой от ракет ПВО

В Харьковской области решили строить подземные школы с защитой от ракет ПВО

В поселке Коротыч подконтрольной Киеву Харьковской области строится подземная школа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Чиновник объяснил, что в рамках создания безопасной образовательной среды возводится укрытие, которое сможет вместить около 500 школьников и учителей. По его словам, автономно функционирующее строение будет способно выдержать прямое попадание зенитной ракеты С-300.

В сентябре Замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко отметил, что лишь около половины бомбоубежищ в стране находятся в ненадлежащем состоянии. Политик уточнил, нормально функционируют примерно только 60 тысяч таких объектов.

1 июня президент Украины Михаил Зеленский отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил он. На следующий день политик распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. В результате только в Киеве признали негодными почти тысячу защитных сооружений.