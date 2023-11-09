НОК Великобритании выступил за участие россиян в Олимпиаде

НОК Великобритании выступил за участие россиян и белорусов в Олимпиаде

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Энди Энсон высказался о возможном участии российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, атлетов из этих стран стоит допустить до соревнований в нейтральном статусе. «Не будем забывать, что россияне отстранены от многих соревнований, которые являются отборочными к Играм, поэтому немногие смогут квалифицироваться. Мы не хотим, чтобы атлетов все время наказывали за то, что происходит в мире», — добавил Энсон.

3 ноября МИД России обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в сегрегации по национальному признаку. «Требуем, чтобы международные спортивные организации придерживались буквы и норм положений Олимпийской хартии, помня о принципе "спорт вне политики"», — добавили в ведомстве.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Решение о допуске стран к Олимпиаде-2024 пока не принято.

