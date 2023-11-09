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14:14, 9 ноября 2023Бывший СССР

Путин оценил переговоры с Токаевым

Путин: переговоры с Токаевым прошли в деловом ключе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым прошли в деловом ключе и были результативными. Так общение оценил российский лидер, передает РИА Новости.

Он отметил, что в заявлении по итогам переговоров были поставлены амбициозные цели укрепления стратегического партнерства.

Ранее Токаев заявил, что в отношениях Казахстана и России не существует принципиальных проблем. «Мы — союзники, стратегические партнеры», — отметил он.

На встрече с Токаевым президент России назвал Казахстан наиболее близким союзником. «Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто — во всяком случае мы так в России на это смотрим — не просто союзники, а наиболее близкие союзники», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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