Путин оценил переговоры с Токаевым

Путин: переговоры с Токаевым прошли в деловом ключе

Переговоры президента России Владимира Путина с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым прошли в деловом ключе и были результативными. Так общение оценил российский лидер, передает РИА Новости.

Он отметил, что в заявлении по итогам переговоров были поставлены амбициозные цели укрепления стратегического партнерства.

Ранее Токаев заявил, что в отношениях Казахстана и России не существует принципиальных проблем. «Мы — союзники, стратегические партнеры», — отметил он.

На встрече с Токаевым президент России назвал Казахстан наиболее близким союзником. «Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто — во всяком случае мы так в России на это смотрим — не просто союзники, а наиболее близкие союзники», — сказал он.