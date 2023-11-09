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23:50, 9 ноября 2023Мир

Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

МИД: Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Севпотокам
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве напомнили, что российская сторона анонсировала подготовку проекта в годовщину взрывов, 26 сентября. Однако, подчеркнули в МИД, представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе. В СБ ООН мотивируют это тем, что Совету «незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. «Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

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      Марина Совина
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