Раскрыто число выданных Украине бежавших в Европу граждан

УН: страны ЕС выдали Украине 126 незаконно бежавших граждан с февраля 2022 года

Страны Евросоюза (ЕС) с февраля 2022 года выдали Украине 126 незаконно бежавших за рубеж граждан. Об этом сообщает издание «Украинские новости» (УН).

Уточняется, что Польша вернула Украине 88 человек , Словакия — двух человек, Венгрия — 20, Румыния — 16.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) выявила схему вывоза призывников за рубеж на машинах скорой помощи с включенными маячками.

В начале ноября на Украине раскрыли преступную схему уклонения от мобилизации, организованную работниками военкоматов Киева и ряда областей республики. Им удалось вывезти за границу не меньше сотни людей.