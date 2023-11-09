Угрожавшему жене военкора Коца россиянину ужесточили статью

Следователи ужесточили статью угрожавшему жене военкора Александра Коца

Угрожавшему жене военкора Александра Коца россиянину ужесточили статью. Об этом в четверг, 9 ноября, со ссылкой на Следственный комитета России (СКР) сообщает издание РБК.

По данным следствия, задерживали подозреваемого в рамках статьи о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста из-за попытки оказать психологическое воздействие на жену Коца. Теперь же задержанный обвиняется по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Если изначально мужчине грозили максимум исправительные работы до года и штраф, то теперь его могут отправить в колонию на срок до двух лет лишения свободы.

7 ноября неизвестный мужчина приехал домой к военному корреспонденту и стал расспрашивать его жену о том, где находится ее супруг, а также требовал встречи с журналистом. При этом он оказывал на женщину психологическое давление и угрожал ей.

На следующий день подозреваемый 1995 года рождения был задержан и доставлен к следователю на допрос.