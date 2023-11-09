В России возбудили дело после удара ВСУ по херсонскому городу Скадовску

СКР возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Херсонской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Скадовска в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 9 ноября со стороны Украины последовали ракетные удары, в результате которых были лишены жизни мирные жители и поврежден гражданский объект. Раненым оказывается медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства и причастные лица. Расследование ведется по статье 105 УК РФ.

Утром 9 ноября глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одна из ракет ВСУ попала в частный сектор, вторая была сбита ПВО. Госпитализация потребовалась 11 жителям.