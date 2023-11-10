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09:05, 10 ноября 2023Спорт

Гол и пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

Артемий Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 матчей

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:1. Победить хозяевам помогли гол и пас российского нападающего Артемия Панарина. Таким образом, хоккеист продлил свою результативную серию в НХЛ до 13 матчей. Рекорд клуба по этому показателю — 14 матчей — установил в сезоне-1972/1973 Роду Жильберу.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

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      Ксения Курашкина
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