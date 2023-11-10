«Ростех» покажет в Дубае испытанный в зоне СВО комплекс «Сапфир»

«Ростех»: на выставке Dubai Airshow 2023 будет показан комплекс «Сапфир»

На международной выставке Dubai Airshow 2023, которая с 13 по 17 ноября пройдет в ОАЭ, будет показан комплекс «Сапфир», предназначенный для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и испытанный в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«В российской экспозиции также будет представлен комплекс противодействия беспилотникам "Сапфир". Он обнаруживает и классифицирует БПЛА самолетного типа, микро- и мини-дроны весом до 250 граммов, а также аппараты кустарного производства», — сказал руководитель.

В июле агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что в зоне СВО испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир».

По словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Александра Спиридонова, подобные системы радиоэлектронной борьбы позволяют обнаруживать в воздухе и отслеживать перемещение сразу большого количества целей, причем на расстоянии нескольких десятков километров.