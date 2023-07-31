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04:06, 31 июля 2023Бывший СССР

Новый комплекс РЭБ испытали в зоне СВО

ТАСС: военные испытали новый комплекс РЭБ «Сапфир» в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир». Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства уточнил, что военные использовали систему РЭБ для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. «Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — заявил он.

Агентство отмечает, что «Сапфир» гарантировано обнаруживает цели на дальностях до 30 километров, а противодействие осуществляется за пять километров и ближе. При обнаружении и идентификации цели как враждебной, комплекс автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности, подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы беспилотника. Кроме того, система способна подавлять наземные станции управления дронами.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские средства РЭБ мешают украинской армии проводить военные операции. По его словам, использование российскими войсками средств РЭБ сильно влияет на способность противника воевать.

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    Марина Совина
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