В России назвали особенности испытанного в зоне СВО комплекса РЭБ «Сапфир»

Депутат Спиридонов: комплекс РЭБ «Сапфир» отличается мобильностью на поле боя

Заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов прокомментировал применение в зоне специальной военной операции (СВО) комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир». Спиридонов рассказал «Ленте.ру» о технических особенностях «Сапфира».

«Подобные системы радиоэлектронной борьбы позволяют обнаруживать в воздухе и отслеживать перемещение сразу большого количества целей, причем на расстоянии нескольких десятков километров. Кроме того, при подлете на расстояние нескольких километров они также могут воздействовать на беспилотники. Это возможно и на большем расстоянии, но для этого нужно увеличивать мощность и, соответственно, габариты», — рассказал депутат.

Данная установка РЭБ мобильна, что позволяет ее использовать при выполнении боевых и других видов задач Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Он также подчеркнул, что сейчас особенно активно развивается разработка и улучшение средств радиоэлектронной борьбы, так как, по словам Спиридонова, этот вид вооружения демонстрирует особую эффективность на линии боевого соприкосновения.

«Сейчас средства РЭБ активно развиваются, на это направлено и дополнительное финансирование. Количество выпускаемой продукции выросло в 20 раз. И это неудивительно, ведь они себя очень хорошо зарекомендовали. Во время атак треть дронов уничтожается именно средствами РЭБ», — добавил парламентарий.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в зоне специальной военной операции испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир».

«Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — заявил он, уточнив, что военные использовали систему РЭБ для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения.