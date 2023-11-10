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19:30, 10 ноября 2023Наука и техника

В Дубае покажут российскую ракету Х-69

«Рособоронэкспорт» впервые покажет крылатую ракету Х-69 на Dubai Airshow

Фото: Andrea DiCenzo / Getty Images

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») впервые покажет новое вооружение для истребителей пятого поколения, включая крылатую ракету Х-69, на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев, передает ТАСС.

«"Рособоронэкспорт" в 2023 году впервые представит здесь военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), новейшее вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69», — сказал он.

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Михеев добавил, что на Dubai Airshow также представят ударный вертолет Ка-52 с линейкой средств поражения, который доказал свою эффективность в противодействии современной бронетехнике.

Ракета Х-69 получила корпус квадратного сечения, который позволяет разместить максимальное количество ракет во внутренних отсеках вооружения перспективных самолетов. Боеприпас предназначен для высокоточного поражения защищенных наземных целей. Х-69 несет боевые части разных типов массой 310 килограммов, а заявленная дальность полета составляет 290 километров.

Ранее в ноябре издание Military Watch Magazine писало, что новая ракета большой дальности, которую получил истребитель пятого поколения Су-57, фактически превращает его в стратегический бомбардировщик.

В сентябре 2022 года гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что при изготовлении Х-69 применяют новые материалы, которые снижают эффективную площадь рассеяния боеприпаса.

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