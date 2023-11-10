В ФФКР рассказали о последствиях пропуска сезона Трусовой и Щербаковой

Сергей Кононыхин связал пропуск сезона Трусовой и Щербаковой со сменой поколений

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин рассказал о последствиях пропуска нынешнего сезона олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и серебряной призеркой Игр Александрой Трусовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, это не привело к технической деградации женского одиночного катания. «Я не заметил упрощения техники. На мой взгляд наоборот. Происходит естественная смена поколений», — заявил Кононыхин.

Он также отметил, что уровень женского одиночного катания в России очень высокий. «Скоро появятся новые звезды, которые также блеснут новыми прыжками», — сказал Кононыхин.

О решении Трусовой пропустить соревновательный сезон-2023/2024 стало известно 30 августа. Щербакова не объявляла о пропуске сезона, но спортсменка не заявлена ни на одни соревнования и не включена в состав сборной России.