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18:55, 30 августа 2023Спорт

Стало известно о решении Трусовой пропустить сезон-2023/2024

«Спорт-Экспресс»: Трусова пропустит сезон-2023/2024 из-за отсутствия мотивации

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская фигуристка Александра Трусова решила пропустить соревновательный сезон-2023/2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, спортсменка снизила тренировочную активность. Среди причин, по которым она приняла такое решение, называется отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, а также спорное судейство на внутренних турнирах, состояние здоровья и занятость в шоу.

Ранее стало известно, что 19-летняя Трусова не вошла в основной состав сборной России на предстоящий сезон. Позднее фигуристку включили в резервную команду.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.

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    Дарья Коршунова
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