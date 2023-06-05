Щербакова и Трусова не вошли в состав сборной России на сезон-2023/2024

Фигуристки Щербакова и Трусова не вошли в состав сборной России на сезон-2023/2024

Стал известен состав национальной сборной по фигурному катанию на сезон-2023/2024. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на сайт Министерства спорта России.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова не вошли в состав сборной. В списках одиночниц присутствуют Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина и Софья Муравьева.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России, два серебра чемпионата Европы. Спортсменка пропускала сезон-2022/2023.

Трусова — серебряный призер Игр в Пекине. При этом она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.