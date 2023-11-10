В России создали авиационную ракету нового поколения

«Сплав» создал неуправляемую ракету нового поколения калибра 80 миллиметров

Специалисты научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени Ганичева (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения. Боеприпас калибра 80 миллиметров получил высокоэффективный двигатель. Об этом сообщили в «Ростехе» по итогам вручения премии имени Николая Макаровца, передает ТАСС.

Коллектив НПО, представивший ракету, признали победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения». В «Ростехе» отметили, что авторы разработки решили ряд сложных задач, создав боеприпас, который позволяет поражать открыто расположенные цели и объекты в закрытых укреплениях и лесных массивах.

«Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», — говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что разработка превосходит по своим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги. Новый малогабаритный ракетный двигатель позволяет создавать на его основе перспективные корректируемые, управляемые и неуправляемые средства поражения.

В сентябре представитель Института прикладной физики сообщил, что российская НАР С-8КЛ с кассетной боевой частью получит увеличенную дальность боевого применения благодаря усовершенствованному двигателю.

В мае заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин рассказал о начале серийного выпуска новейшей НАР «Бронебойщик», которую планируется применять в ходе специальной военной операции.