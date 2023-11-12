Аспиналл прокомментировал победу над Павловичем в титульном бою UFC

Том Аспиналл заявил, что посвящает отцу пояс временного чемпиона UFC

Британский боец Том Аспиналл прокомментировал победу над российским тяжеловесом Сергеем Павловичем в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит YouTube-канал промоушена.

«Запомните, если у вас есть возможность что-то сделать, обязательно используйте этот шанс. Сергей — большой и очень страшный парень. Но я всегда верил и продолжаю верить в себя», — заявил Аспиналл. Он добавил, что посвящает этот пояс своему отцу.

Поединок, на кону в котором стоял пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе, состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США), и продлился чуть больше минуты. Аспиналл нокаутировал Павловича на второй минуте первого раунда.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.