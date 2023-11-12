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09:06, 12 ноября 2023Спорт

Брат Нурмагомедова прокомментировал положительную допинг-пробу

Усман Нурмагомедов заявил, что допинг попал в его организм через медикаменты

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Нурмагомедов пояснил, что запрещенное вещество попало в его организм через медикаменты, прописанные врачом. За несколько месяцев до титульного боя с американцем Брентом Примусом россиянин проводил курс лечения, однако не уведомил об этом заблаговременно атлетическую комиссию. «Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до шести месяцев», — добавил он.

11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган заявил, что россиянин, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, не будет лишен чемпионского титула. Бой с Примусом признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. На данный момент он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе.

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      Андрей Стрельцов
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