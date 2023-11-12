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04:19, 12 ноября 2023Спорт

В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула

Исполнительный директор Bellator: россиянин Нурмагомедов не будет лишен титула
Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган после заявлений о положительном допинг-тесте у бойца ММА Усмана Нурмагомедова рассказал, что россиянин не будет лишен титула. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил Коган, никто не лишает спортсмена титулов. Коган добавил, что «это был не допинг». «Реванш с Брентом Примусом — единственное, что имеет смысл», — рассказал он об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула.

Ранее в Bellator подтвердили дисквалификацию спортсмена на полгода. 11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил.

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      Марина Совина
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