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11:49, 12 ноября 2023Спорт

Менеджер Нурмагомедова назвал сроки проведения боев после дисквалификации

Менеджер Нурмагомедова заявил, что боец проведет следующий бой летом 2024 года
Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Bellator Усмана Нурмагомедова, назвал сроки проведения первого поединка спортсмена после дисквалификации. Его слова приводит ТАСС.

«Усман вернется уже после Рамадана», — заявил Магомедов, подразумевая лето следующего года.

Ранее спортсмен рассказал, что запрещенное вещество попало в его организм через медикаменты, прописанные врачом. За несколько месяцев до титульного боя с американцем Брентом Примусом россиянин проводил курс лечения, однако не уведомил об этом заблаговременно атлетическую комиссию.

11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган заявил, что россиянин не будет лишен чемпионского титула. Бой с Примусом признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. На данный момент он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе.

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      Ксения Курашкина
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