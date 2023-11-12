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11:06, 12 ноября 2023Спорт

В команде Павловича высказались о реванше с Аспиналлом

В команде Сергея Павловича заявили, что реванш с Томом Аспиналлом возможен

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

В команде российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Павловича высказались о реванше с британцем Томом Аспиналлом. Об этом сообщает ТАСС.

«Вариант реванша возможен. Тем более пока не ясно, когда подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич», — заявили представители россиянина.

Поединок, в котором на кону стоял пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе, состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Аспиналл нокаутировал Павловича на второй минуте первого раунда.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в UFC он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.

Изначально на UFC 295 должны были подраться Миочич и действующий обладатель титула в тяжелом весе Джонс. Однако незадолго до боя Джонс получил травму, из-за чего был вынужден сняться с поединка. Павлович был запасным на этот бой, но UFC свел его в Аспиналлом.

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      Андрей Стрельцов
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