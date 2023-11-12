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17:48, 12 ноября 2023Спорт

Валиева осталась без места в тройке на этапе Гран-при России

Валиева стала четвертой на этапе Гран-при и показала худший результат с 2019-го
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева осталась без места в тройке на этапе Гран-при России в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка заняла четвертое место, набрав 213,59 балла. Она упала на четверном тулупе. Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года. Победительницей этапа Гран-при стала Софья Муравьева, у которой в активе 228,81 балла. На втором месте расположилась Алина Горбачева с 219,02 балла, на третьем — Дарья Садкова с 214,54 балла.

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16 июня 2022

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.

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      Анастасия Борисова
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