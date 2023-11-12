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15:03, 12 ноября 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности эффективного метода похудения для некоторых людей

Фото: Unsplash

В зрелом возрасте людям с большим весом практически невозможно похудеть самостоятельно, но им на помощь приходят действенные методы борьбы с ожирением, рассказал бариатрический хирург Бекхан Хациев. Однако в комментарии для издания «АиФ» врач предупредил об опасности одного эффективного метода похудения для некоторых людей.

По словам хирурга, существует несколько способов лечения ожирения: медикаментозный, хирургический, комплекс реабилитации по коррекции образа жизни.

Хациев объяснил, что бариатрическая операция позволяет значительно снизить вес в течение года после резекции желудка, но процедура может быть опасна для некоторых людей. Так, по словам врача, любому пациенту с большим весом перед операцией необходимо похудеть. Отказаться от процедуры придется пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью и болезнями желудка, при активном лечении рака, алкоголикам и людям с психическими заболеваниями.

После бариатрической операции могут наблюдаться побочные эффекты: тошнота, запоры или диарея, но затем работа пищеварительного тракта налаживается

Бекхан Хациевбариатрический хирург
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Хирург обратил внимание, что две-три недели после операции можно есть только жидкую пищу. В течение месяца после резекции желудка рацион должен состоять из овощей, фруктов и белков, а калорийность не должна превышать 800 килокалорий в день.

«После операции важно пересмотреть образ жизни и питания, это позволит не только похудеть, но и улучшить общее самочувствие и состояние здоровья. Регулярные физические нагрузки помогут укрепить суставы и мышцы для улучшения качества жизни», — подытожил Хациев.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова похвалила систему похудения Филиппа Киркорова. Она отметила, что таких результатов возможно достичь только при комплексном подходе с поддержкой врачей.

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      Вера Владзиевская
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