Рубиалес подал прошение о прекращении дела о поцелуе с футболисткой Эрмосо

Рубиалес назвал несправедливой трехлетнюю дисквалификацию за поцелуй с Эрмосо

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подал прошение Административному трибуналу по спорту (TAD) Испании о прекращении дела о поцелуе с капитаном сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает Europa Press.

По информации издания, Рубиалес назвал несправедливой трехлетнюю дисквалификацию, которую ему назначили после рассмотрения обвинений в TAD. По мнению функционера, в его случае правомерным было бы предупреждение, штраф или дисквалификация на срок до шести месяцев.

30 октября дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года. «ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения», — говорилось в заявлении.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана женской сборной страны Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.