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17:21, 13 ноября 2023Силовые структуры

Участковый сливал данные сотруднице ритуальных услуг и брал за это деньги

В Майкопе участковый сливал данные сотруднице ритуальных услуг о каждом умершем

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Майкопе участковый сливал информацию сотруднице ритуальных услуг, получая за данные о каждом умершем по две тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, деньги за потенциальных клиентов ритуальщица переводила жене полицейского или его маме, чтобы сохранить его конфиденциальность. Таким образом он заработал 58 тысяч рублей.

В результате мужчину приговорили к двум годам условно. Ему также запретили занимать определенные должности в течение года.

Ранее в Самаре врача-патологоанатома одного из медучреждений города заподозрили в получении взяток от представителей фирм, оказывающих ритуальные услуги.

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