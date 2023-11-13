В ФФККР прокомментировали четвертое место Валиевой на Гран-при

В ФФККР заявили, что произвольная программа Камилы Валиевой совершенствуется

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали четвертое место Камилы Валиевой на четвертом этапе национальной серии Гран-при. Заявление приведено на официальном сайте организации.

«Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», — заявили в федерации.

12 ноября Валиева заняла четвертое место на Гран-при в Казани, набрав 213,59 балла. Она упала на четверном тулупе и допустила ошибку на хореографической дорожке, которую судьи также сочли падением. Кроме того, фигуристке не засчитали одну из двух секвенций с двойным акселем, поскольку, согласно правилам, в программе запрещено делать более одного элемента подобного типа.

Таким образом, Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года. Победительницей этапа Гран-при стала Софья Муравьева, у которой в активе 228,81 балла.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.