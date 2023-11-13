Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
09:50, 13 ноября 2023Спорт

В ФФККР прокомментировали четвертое место Валиевой на Гран-при

В ФФККР заявили, что произвольная программа Камилы Валиевой совершенствуется

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали четвертое место Камилы Валиевой на четвертом этапе национальной серии Гран-при. Заявление приведено на официальном сайте организации.

«Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным. Но программа совершенствуется», — заявили в федерации.

12 ноября Валиева заняла четвертое место на Гран-при в Казани, набрав 213,59 балла. Она упала на четверном тулупе и допустила ошибку на хореографической дорожке, которую судьи также сочли падением. Кроме того, фигуристке не засчитали одну из двух секвенций с двойным акселем, поскольку, согласно правилам, в программе запрещено делать более одного элемента подобного типа.

Таким образом, Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года. Победительницей этапа Гран-при стала Софья Муравьева, у которой в активе 228,81 балла.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      В российском регионе неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге

      Беременную женщину и 27 детей из России эвакуировали из сектора Газа

      Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

      В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

      В России предложили изменить систему выплат маткапитала

      Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

      Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

      Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости