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21:39, 13 ноября 2023Спорт

В МОК сделали заявление о решении по делу Валиевой

В МОК заявили, что хотели бы увидеть быстрое решение по делу фигуристки Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о решении по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция МОК не изменилась», — рассказали в организации. В комитете подчеркнули, что хотели бы увидеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов и целостности соревнований.

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16 июня 2022

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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