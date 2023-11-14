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14:46, 14 ноября 2023Экономика

В России предложили сделать разводы дороже

В Госдуме предложили поднять пошлину на развод с 650 до 1200 рублей

Фото: Tyler Nix / Unsplash

В России может подорожать расторжение брака и, наоборот, подешеветь заключение брака. С таким предложением выступает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди». Депутат подготовил и направил на отзыв в правительство соответствующий законопроект, передает ТАСС. В случае одобрения изменения будут внесены в статью 333.26 Налогового кодекса.

Чиновник предлагает увеличить пошлину за развод почти в два раза — с нынешних 650 до 1200 рублей. При этом пошлину за регистрацию брака в размере 350 рублей, по его мнению, необходимо вовсе отменить.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта не повлечет за собой рост расходов бюджета за счет резкого повышения пошлины за развод. Даванков же уверен, что реформа актуальна в условиях, когда государство говорит о важности укрепления семейных ценностей и поддержке института брака. Также слова необходимо подтверждать действиями — в частности, удалить «атавизм» в виде платы за заключение брака.

О необходимости изменений в системе ценностей страны накануне также говорили в Совете Федерации. Сенатор Маргарита Павлова заявила, что россиянок нужно перестать ориентировать на получение высшего образования. По ее мнению, вместо образования и карьеры на первое место девушки должны поставить семью и замужество.

Слова Павловой резко раскритиковала первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, отметив, что отказ россиянок от высшего образования уведет страну в Средневековье.

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      Мария Грушко
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