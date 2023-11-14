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22:11, 14 ноября 2023Культура

Сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни. В августе он пропал, гитариста искали волонтеры

Сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни
Андрей Шаталин

Андрей Шаталин. Фото: Telegram-канал «112»

Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни, об этом сообщили в официальном сообществе музыкального коллектива во «ВКонтакте». В августе гитарист пропал, его искали волонтеры и полиция, но о причинах произошедшего родные не распространялись. По данным источников ряда СМИ, у артиста были финансовые проблемы и депрессия.

Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким

группа «Алиса»

Шаталин — советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Он является основателем группы «Алиса» наравне с Константином Кинчевым.

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Причиной смерти музыканта называют тяжелую болезнь и депрессию

Как пишет Starhit со ссылкой на инсайдеров, причиной смерти Шаталина стала тяжелая болезнь и депрессия.

При этом spb.kp.ru сообщает, что сын музыканта отрицал депрессию у отца, о которой сообщали источники издания. Рассеянность артиста он объяснял несложившимися творческими планами.

Официальная причина смерти Андрея Шаталина, а также время и место прощания с ним не раскрываются.

Музыкант родился в Красноярске, в 1981 году он вместе со студентами Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта основал группу «Демокритов колодец», а в 1983-м стал гитаристом новой группы «Алиса». Из ее состава он окончательно вышел в 2003 году.

Шаталин принимал участие в записи таких известных альбомов коллектива, как «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка».

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В августе музыкант пропал, его искали волонтеры

22 августа этого года Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, информацию о его поисках опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Он вышел из дома и не вернулся.

63-летнего музыканта искали полицейские и волонтеры, спустя два дня он был найден живым. Как отмечал Telegram-канал «112», Шаталин длительное время находился в депрессии и испытывал финансовые проблемы, он перестал работать и влез в долги, имел задолженность по кредиту за два месяца.

Сообщалось, что музыкант взял с собой телефон дочери, когда пошел в магазин, аппарат периодически появлялся в сети и был заряжен. Также канал со ссылкой на свои источники заявлял, что мужчина был обнаружен в неадекватном состоянии.

Как уточнял Starhit, родственники Шаталина не сразу обратились к правоохранителям, поскольку не хотели распространять информацию. В дальнейшем они также не комментировали его исчезновение. Стало известно, что гитариста поместили в клинику, но о его лечении сведений также не поступало.

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      Марина Совина
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