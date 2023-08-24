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20:11, 24 августа 2023Культура

Пропавший сооснователь и бывший гитарист группы «Алиса» найден

Найден пропавший сооснователь и бывший гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Найден пропавший сооснователь и бывший гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом стало известно из публикации сообщества поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарим всех за помощь!» — говорится в сообщении волонтеров. Там же написали, что 63-летний музыкант найден живым.

Ранее стало известно об исчезновении Шаталина в Санкт-Петербурге. Мужчина вышел из дома 22 августа и не вернулся. В Telegram-канале «112» отмечали, что гитарист длительное время находился в депрессии, а также перестал работать и влез в долги.

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    Сергей Равин
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