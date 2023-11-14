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15:28, 14 ноября 2023Россия

В Госдуме после слов сенатора потребовали не отговаривать женщин учиться в вузах

Депутат ГД Пилипенко потребовала не отговаривать женщин от высшего образования

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Депутат Госдумы (ГД) Ольга Пилипенко потребовала не отговаривать женщин от получения высшего образования. Об этом она заявила в беседе с НСН, комментируя слова члена Совфеда Маргариты Павловой.

Накануне сенатор выразила мнение, что высшее образование вредит россиянкам, так как они тратят на него время, откладывая замужество и рождение ребенка, а после окончания учебы начинают работать по другим специальностям и искать себя. По словам Павловой, в результате «мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались как матери, как женщины».

Пилипенко не согласилась с позицией сенатора и заявила, что образованность влияет на здоровье всего общества.

Если женщина не будет получать образование, не будет стремиться к карьерному росту, то это означает, что и семья в целом тоже не будет стремиться к вершинам, к достижению успеха. Чем успешнее женщина в семье, тем успешнее семья

Ольга Пилипенкодепутат Госдумы

Парламентарий подчеркнула, что, обучаясь в вузе, человек также развивает навыки культуры и общения. «Человек получает умение получать знания», — отметила она.

Пилипенко также заявила, что нынешних мер государственной поддержки женщин недостаточно. По ее словам, россиянки все равно боятся, что их уволят с работы. «Надо обеспечивать именно гарантии, расширять материнский капитал, давать еще подъемные», — сказала она.

Помимо этого, депутат отметила, что мужчины тоже должны получать высшее образование, чтобы иметь определенную культуру, учить детей и общаться с женщинами на другом уровне.

Слова Павловой также раскритиковала первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она заявила, что отказ женщин от обучения в вузах уведет страну в Средневековье. Парламентарий обратила внимание, что у сенатора есть и высшее образование, и трое детей. Политик подчеркнула, что государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей.

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко также негативно высказался о стремлении россиянок строить карьеру до рождения детей. По его словам, в обществе сформировалась «порочная практика», когда появилось убеждение, что женщина сначала должна получить образование и обеспечить себе стабильное материальное положение и только после этого задумываться о рождении ребенка.

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      Константин Лысяков
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