Жулин рассказал о планах поставить номер для Костомарова и Навки на льду

Жулин заявил, что хочет поставить Костомарову и Навке совместный номер на льду

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что уверен в способности олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выступать в ледовых шоу на коньках после ампутаций. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Уверен на двести процентов, в текущей ситуации это возможно. Я даже думаю, что в скором будущем мы увидим какой-то показательный номер от него с Татьяной Навкой», — рассказал Жулин. Он добавил, что пока только планирует поставить им совместную программу, но уверен, что ему удастся реализовать эту идею.

6 ноября Костомаров заявил, что выход на лед на коньках — его главная цель. «Ноги уже окрепли. Сейчас смотришь на лед и думаешь: неужели я так тоже катался? Хочется это попробовать и сделать», — резюмировал он.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.