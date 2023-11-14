Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Карлос Алькарас
Завтра
16:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Даниил Медведев
Завтра
23:00 (Мск)
Александр Зверев
Итоговый чемпионат ATP
17:20, 14 ноября 2023Спорт

Жулин рассказал о планах поставить номер для Костомарова и Навки на льду

Жулин заявил, что хочет поставить Костомарову и Навке совместный номер на льду

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что уверен в способности олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выступать в ледовых шоу на коньках после ампутаций. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Уверен на двести процентов, в текущей ситуации это возможно. Я даже думаю, что в скором будущем мы увидим какой-то показательный номер от него с Татьяной Навкой», — рассказал Жулин. Он добавил, что пока только планирует поставить им совместную программу, но уверен, что ему удастся реализовать эту идею.

6 ноября Костомаров заявил, что выход на лед на коньках — его главная цель. «Ноги уже окрепли. Сейчас смотришь на лед и думаешь: неужели я так тоже катался? Хочется это попробовать и сделать», — резюмировал он.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Ударивший 61 раз кочергой по голове жену россиянин уехал на СВО за помилованием

      В ЕС заявили о выполнении на треть плана по поставке Украине миллиона снарядов

      Сотрудника отеля арестовали за жестокое бандитское нападение на курорте Таиланда

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости