Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 15 ноября 2023Мир

ЕС намерен ввести санкции против 119 лиц в рамках нового пакета ограничений

Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках нового 12-го пакета ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на диппредставителей стран объединения, знакомых с ситуацией, отмечает, что физическим лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в Евросоюз. Кроме того, их активы будут заморожены в случае обнаружения. Конкретные имена 119 лиц, которых ЕС планирует добавить в черный список, не приводятся.

Ранее стало известно, что новый пакет санкций Евросоюза помимо прочего включает в себя запрет на российские алмазы, который вступит в силу 1 января 2024 года. Кроме того, блок планирует распространить санкции на экспорт в страну станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые Россия может использовать в боевых действиях на Украине. Также в рамках новых мер ЕС предлагает ужесточить контроль за поставками российской нефти.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что прямой запрет на поставки российских необработанных алмазов в развивающиеся страны нацелена на создание картельного механизма. Он добавил, что санкции приведут к тому, что заместить российские алмазы будет невозможно.

Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России на утверждение в Совет Евросоюза в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое» Чего ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена?

      Названы простые способы справиться с сезонной депрессией

      Подожженного старшеклассниками 13-летнего россиянина выставили из магазина

      Российские студентки прикурили от Вечного огня и были задержаны

      В ПКР рассказали об условиях допуска россиян на Игры-2024

      Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

      В России задумали отменить комиссии за ЖКУ

      Яна Поплавская обвинила Аллу Пугачеву во лжи

      В России покажут экшн-триллер без диалогов «Немая ярость»

      Лишившего жизни троих членов семьи россиянина отправили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости