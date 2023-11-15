ЕС намерен ввести санкции против 119 лиц в рамках нового пакета ограничений

Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц

Европейский союз (ЕС) намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках нового 12-го пакета ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на диппредставителей стран объединения, знакомых с ситуацией, отмечает, что физическим лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в Евросоюз. Кроме того, их активы будут заморожены в случае обнаружения. Конкретные имена 119 лиц, которых ЕС планирует добавить в черный список, не приводятся.

Ранее стало известно, что новый пакет санкций Евросоюза помимо прочего включает в себя запрет на российские алмазы, который вступит в силу 1 января 2024 года. Кроме того, блок планирует распространить санкции на экспорт в страну станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые Россия может использовать в боевых действиях на Украине. Также в рамках новых мер ЕС предлагает ужесточить контроль за поставками российской нефти.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что прямой запрет на поставки российских необработанных алмазов в развивающиеся страны нацелена на создание картельного механизма. Он добавил, что санкции приведут к тому, что заместить российские алмазы будет невозможно.

Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России на утверждение в Совет Евросоюза в ближайшее время.