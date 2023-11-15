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12:25, 15 ноября 2023Экономика

Курс евро упал

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с начала июля

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже 15 ноября курс евро упал ниже 97 рублей впервые с начала июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке валюта достигала 96,7 рубля, потеряв с начала дня 1,4 процента. На момент написания материала котировки опустились до 96,73 рубля. В то же время доллар торгуется на уровне 89,1 рубля, потеряв в цене с начала торгов 1,6 процента.

Курс доллара от TradingView

Рубль продолжает укрепляться по отношению к иностранным валютам с начала октября. Поддержку национальной валюте оказывает налоговый период, повышение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, снижение спроса на импорт и рост доходности рублевых активов, а также указ президента о реализации валютной выручки российскими экспортерами.

Мнения экспертов о перспективах роста российской валюты в ближайшие месяцы расходятся. Большинство считают, что рубль будет находиться в коридоре от 90 до 95 рублей за доллар. Причем сейчас многое зависит не столько от экономических, сколько от политических факторов, так что делать более далекие прогнозы аналитики пока не могут.

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      Мария Грушко
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