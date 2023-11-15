МИД заявил о попытках США организовать диалог с Россией за кулисами саммита АТЭС

Захарова: США планировали закулисный диалог с Россией на фоне саммита АТЭС

США делали «заходы» для организации закулисного диалога с Россией на фоне проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Москва не сбавляла темпы работы в ходе проведения саммита АТЭС, на нее не повлияли препятствия с американской стороны. Захарова напомнила, что в их числе были и визовые, и организационные барьеры для полноценного участия России.

«На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный, неформальный диалог, пусть пока и за кулисами. Ничего не могу сказать — были и такие "заходы"», — сказала она.

В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях саммита 15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры. Politico сообщало, что американский президент намерен провести «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

В Кремле заявили, что будут следить за сообщениями о встрече двух лидеров.