Полусотне азербайджанцев вручили повестки в армию на дне рождения в Воронеже

Появились кадры вручения повесток в армию азербайджанцам в ресторане в Воронеже

В сети появились кадры с вручением повесток в армию полусотне азербайджанцев на дне рождения в Воронеже. Видео опубликовали «Вести Воронеж» в Telegram.

На записи видно заставленный длинными столами зал ресторана. У выхода из помещения столпились десятки возмущенных мужчин, рядом с которыми стоят вооруженные силовики в форме с нашивками СОБР. Гости старшего возраста остались сидеть на своих местах. Многие снимают происходящее на мобильные телефоны.

Как стало известно, видео записано 14 ноября в одном из ресторанов азербайджанской кухни. По информации издания, силовики проверили у присутствующих документы и вручили повестки в военкомат примерно 50 присутствующим.

Ранее в подмосковных Котельниках ОМОН провел рейд возле местной мечети, в ходе которого они отправили в военный комиссариат 300 человек. Среди них оказался участник музыкального шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов. По его словам, призывников насильно посадили в автобус, не объяснив, куда везут.

В августе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что уклоняющихся от службы по призыву мигрантов нужно лишать приобретенного гражданства, так как они нарушают взятые на себя обязательства. «Если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит, положи паспорт — и ты свободен», — считает общественник.

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