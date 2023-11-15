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19:15, 15 ноября 2023Бывший СССР

Совбез ООН проведет заседание по теме гонений Киева на УПЦ

Заседание Совбеза ООН по гонениям Киева на УПЦ назначено на 17 ноября

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН по гонениям киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ) назначено на 17 ноября, сообщил первый заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский в Telegram.

Полянский отметил, что, несмотря на обострение кризиса на Ближнем Востоке, украинская тема продолжает оставаться в поле зрения российской стороны. «Заседание назначено на 10.00 по Нью-Йорку/18.00 по Москве. Активно готовимся к этой встрече», — написал он.

В то же время Запад запросил заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 21 ноября, рассказал дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович призвал международные организации должны повлиять на решение Киева о запрете канонической УПЦ.

В октябре Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Решение позволит через суд запретить деятельность УПЦ в стране.

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      Варвара Кошечкина
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