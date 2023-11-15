Совбез ООН проведет заседание по теме гонений Киева на УПЦ

Заседание Совбеза ООН по гонениям Киева на УПЦ назначено на 17 ноября

Запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН по гонениям киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ) назначено на 17 ноября, сообщил первый заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский в Telegram.

Полянский отметил, что, несмотря на обострение кризиса на Ближнем Востоке, украинская тема продолжает оставаться в поле зрения российской стороны. «Заседание назначено на 10.00 по Нью-Йорку/18.00 по Москве. Активно готовимся к этой встрече», — написал он.

В то же время Запад запросил заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 21 ноября, рассказал дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович призвал международные организации должны повлиять на решение Киева о запрете канонической УПЦ.

В октябре Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Решение позволит через суд запретить деятельность УПЦ в стране.