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11:24, 15 ноября 2023Спорт

Винер оценила призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

Ирина Винер назвала ожидаемым призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия в Играх дружбы. Ее слова приводит ТАСС.

Винер назвала этот шаг МОК ожидаемым. «Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации», — заявила она.

Ранее 15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По словам директора по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в данных соревнованиях противоречит введенным в феврале 2022 года санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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      Андрей Стрельцов
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