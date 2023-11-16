Бекхэм оценил значение трансфера Месси для США

Дэвид Бекхэм назвал трансфер Лионеля Месси в «Интер Майами» подарком США и MLS

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил значение трансфера аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова передает Goal со ссылкой на AFP.

Бекхэм назвал переход Месси в «Интер Майами» подарком США и Главной футбольной лиге (MLS). «Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Знаете, такие игроки, как он, вдохновляют новое поколение футболистов. И именно поэтому мы хотели пригласить Лео в команду», — отметил он.

30 октября Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.