Фьюри и Усик устроили потасовку во время битвы взглядов в Эр-Рияде

Охране пришлось разнимать Фьюри и Усика во время битвы взглядов в Эр-Рияде

Британский боксер Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик устроили потасовку во время битвы взглядов в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Эпизод попал в трансляцию на YouTube-канале TNT Sports Boxing.

Инцидент произошел после пресс-конференции, приуроченной к бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В ходе традиционной битвы взглядов спортсмены начали агрессивно толкать друг друга лбами, из-за чего охране пришлось разнимать их.

Фьюри и Усик проведут поединок 17 февраля в Эр-Рияде. Ранее британец отказался драться с украинцем на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. До этого боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.