Игрок сборной России захотел «понюхать» уровень европейского футбола

Российский хавбек Глебов заявил, что хочет «понюхать» уровень футбола в Европе

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о желании играть в Европе. Его слова приводит «РБ Спорт».

«[Хочется] понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол», — поделился хавбек, добавив, что не видит в этом ничего плохого.

Глебов с 2019 года выступает за «Ростов». В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В составе сборной России полузащитник провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее о желании выступать в Европе рассказал футболист «Зенита» Андрей Мостовой. Полузащитник заявил, что у него было предложение из Франции, однако переход сорвался.