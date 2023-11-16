Россиянка продала квартиру за бесценок и отдала деньги мошенникам

Жительница Архангельска продала квартиру за бесценок и отдала деньги мошенникам

Жительница Архангельска поговорила с мошенниками, после чего продала жилье за бесценок и отдала им вырученные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

По информации представителей ведомства, жертвой злоумышленников стала 77-летняя пенсионерка из Ломоносовского округа. В конце октября с ней по телефону связался неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил россиянке, что аферисты продали квартиру, в которой она проживает. Он убедил пенсионерку, что для того, чтобы вернуть недвижимость, она должна сама продать квартиру, а затем передать полученные деньги специальному курьеру. После этого, заверил мужчина, квалифицированный юрист оформит необходимые бумаги, а средства от сделки вернутся ей в полном объеме. При этом «сотрудник правоохранительных органов» запретил пожилой женщине кому-либо рассказывать о происходящем и постоянно оставаться с ним на связи.

Поверив мошеннику, испуганная женщина по его указанию обратилась в риелторское агентство. Чтобы продать квартиру побыстрее, она согласилась выставить ее значительно дешевле рыночной стоимости в шесть миллионов рублей и попросила за нее лишь четыре миллиона. Менее чем за две недели после первого звонка у недвижимости нашелся покупатель. Спустя несколько дней к пенсионерке приехал курьер и забрал вырученные от продажи четыре миллиона.

Когда пожилая женщина успокоилась, она рассказала о случившемся сыну. Тот понял, что ее обманули мошенники, и порекомендовал обратиться в полицию. Там женщина призналась, что знала о подобных преступлениях из СМИ и от знакомых, однако аферист был настолько убедителен, что она ему поверила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Днем ранее стало известно, что 77-летняя москвичка продала две квартиры в столице ради «инвестиций».