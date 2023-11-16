Набиуллина назвала причину разгона инфляции

Глава ЦБ Набиуллина связала разгон инфляции с проблемой внутреннего производства

Разгон инфляции, начавшийся в середине этого года, объясняется не ослаблением курса рубля, напротив, имеет место скорее обратная причинно-следственная связь. Об этом на пленарном заседании Государственной Думы заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сообщение с основными тезисами выступления опубликовано в Telegram-канале регулятора.

Набиуллина объяснила, что сформировавшийся во втором полугодии повышенный спрос не мог быть удовлетворен предложением от российских компаний. Проблемы внутреннего производства, его многочисленные ограничения привели к тому, что спрос закрывали за счет импорта, для покупки которого необходима валюта.

При этом количество валютной выручки осталось неизменным, а значит, ее приобретение для закупок за рубежом стало обходиться дороже. В результате неудовлетворенности спроса цены начали расти. Такой механизм, указала председатель ЦБ, приводит к тому, что чем выше инфляция и ожидания по ней, тем слабее курс.

Набиуллина также опровергла популярное мнение, в соответствии с которым сохранение ключевой ставки на низком уровне могло бы сохранить доступность кредитов. По ее словам, банки в любом случае не стали бы работать себе в убыток и давать кредиты по ставкам ниже инфляции. Текущий уровень ключевой ставки (15 процентов) она объяснила параметрами бюджета на 2024 год, который накануне прошел второе чтение в Госдуме. Он предполагает увеличение расходов, а значит, нужна будет более жесткая денежно-кредитная политика.

Описывая нынешний уровень инфляции, который достиг 7 процентов, Набиуллина подчеркнула, что безопасным его назвать уже нельзя. Именно поэтому ставка останется высокой продолжительное время.

Ранее глава ЦБ отмечала, что главной проблемой экономики страны остается нехватка рабочей силы, которую не закрыть изменением ставки или дешевыми кредитами.