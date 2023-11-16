Навка объяснила призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

Навка заявила, что МОК монополизирует спорт призывами отказаться от Игр дружбы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка объяснила призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия в Играх дружбы. Ее слова приводит Sport24.

«Они стараются всех запугать и сделать вид, что они могут монополизировать спорт. Они ревностно относятся к подобным идеям, поэтому пытаются запугивать», — заявила Навка. Она посчитала, что события в мире в данный момент толкают МОК на подобные рекомендации.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По словам директора по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в данных соревнованиях противоречит введенным в феврале 2022 года санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

