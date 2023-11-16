Появились детали в деле о непреднамеренном убийстве хоккеиста во время матча

В Южном Йоркшире полиция отпустила хоккеиста, нанесшего порез шеи игроку «Ноттингем Пантерс» Адаму Джонсону во время матча. Детали появились на сайте местных правоохранительных органов.

В полиции заявили, что мужчина был временно освобожден под обязательство явки. При этом расследование продолжается.

28 октября во втором периоде матча британского Кубка вызова против «Шеффилд Стилерс» Джонсон получил случайный удар по горлу лезвием конька и потерял сознание. Встреча была остановлена, игрока доставили в больницу, где он скончался днем позднее.

После этого игрока, нанесшего удар, арестовали и заподозрили в непреднамеренном убийстве. Его имя не раскрывалось, однако, по информации издания, речь, вероятно, идет о хоккеисте «Шеффилд Стилерс» Мэтте Петгрейве, который порезал Джонсона коньком по горлу.

